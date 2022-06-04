«Барселона» хочет опередить «Ювентус» в споре за звёздного аргентинца

Полузащитник Анхель ди Мария, который находится в статусе свободного агента после расставания с французским «ПСЖ», может трудоустроиться в испанском чемпионате.

По сведениям Todofichajes, в бесплатном подписании вингера заинтересована каталонская «Барселона», которая испытывает финансовые трудности. «Сине-гранатовые» намерены ускорить переговоры с Анхелем, чтобы опередить в споре за игрока туринский «Ювентус».

34-летний ди Мария принял участие в 26 поединках минувшего розыгрыша чемпионата Франции. Аргентинец записал на свой счет пять забитых мячей и семь результативных передач.