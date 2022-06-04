Дембеле назвал условие, при котором он готов остаться в «Барселоне»

Звёздный французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле готов остаться в каталонской команде, но только при определённых условиях.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский футболист хочет остаться в каталонском клубе, но только если он не попадёт под сокращение зарплат, которое планируют провести руководители «сине-гранатовых». Напомним, что действующее соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает этим летом.

В прошедшем сезоне Усман Дембеле провёл в испанском чемпионате 21 встречу. Француз отметился одним забитым мячом и 13 результативными передачами.