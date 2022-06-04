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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема отреагировал на слова Месси о «Золотом мяче»

04 Июня 2022 • 09:46 Комментировать

Французский форвард «Реала» Карим Бензема отреагировал на слова Лионеля Месси о том, что именно француз должен в этом году получить «Золотой мяч».

Бензема сказал Tyc Sports, что эти слова Месси его очень порадовали, ведь всегда приятно слышать подобное от такого великого футболиста. Французский форвард отметил, что всё это очень мотивирует его и дальше показывать высокий уровень игры.

Напомним, что в этом сезоне Карим Бензема вместе с мадридской команды выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Француз был назван лучшим игроком Лиги чемпионов. Именно Бензема считается экспертами главным претендентом на «Золотой мяч» в этом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карим Бензема Золотой Мяч
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