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Чемпионат Испании. Ла Лига

Адвокат Бензема объяснил, почему футболист согласился на условный срок

04 Июня 2022 • 07:46 Комментировать

Нападающий «Реала» Карим Бензема не стал продолжать судебные тяжбы и согласился на условный срок по делу о шантаже Матьё Вальбуэна. Адвокат звездного француза объяснил решение своего клиента.

«Карим очень устал от всего этого. Его отказ подтверждает решение о признании вины. Но это только юридическая сторона. Сам Карим всегда будет заявлять о своей невиновности по этому делу. Он не хотел участвовать в этом», - цитирует адвоката Lequipe.

Напомним, что суд наказал Бензема условным сроком на один год и денежным взысканием в размере 75 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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