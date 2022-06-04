Адвокат Бензема объяснил, почему футболист согласился на условный срок

Нападающий «Реала» Карим Бензема не стал продолжать судебные тяжбы и согласился на условный срок по делу о шантаже Матьё Вальбуэна. Адвокат звездного француза объяснил решение своего клиента.

«Карим очень устал от всего этого. Его отказ подтверждает решение о признании вины. Но это только юридическая сторона. Сам Карим всегда будет заявлять о своей невиновности по этому делу. Он не хотел участвовать в этом», - цитирует адвоката Lequipe.

Напомним, что суд наказал Бензема условным сроком на один год и денежным взысканием в размере 75 тысяч евро.