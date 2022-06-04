Бензема согласился на условный срок по делу о шантаже Вальбуэна

Звезда сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема согласился с решением суда об условном сроке по делу о шантаже хавбека Матьё Вальбуэна, ныне выступающего в греческом «Олимпиакосе». Об этом рапортует Lequipe.

Ранее сообщалось, что нападающего наказали условным сроком на один год и денежным штрафом в 75 тысяч евро. Карим решил не подавать апелляцию и принял этот вердикт.

Бензема был обвинен в шантаже Матьё видеороликом с интимным содержанием. Карим действовал в роли посредника и уговаривал соотечественника выплатить преступникам деньги за то, чтобы те не публиковали видео. Из-за этого скандала оба футболиста были отстранены от сборной Франции.