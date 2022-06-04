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Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник «ПСЖ» рассказал о возможном возвращении в Испанию

04 Июня 2022 • 00:13 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал информацию о вероятном переходе в «Атлетик» из Бильбао.

Именно в «Атлетике» 32-летний хавбек сделал себе имя, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 36 млн евро. С 2019 года испанец защищает цвета «Пари Сен-Жермен».

«Я с огромным уважением отношусь к «Атлетику» и болельщикам клуба, но я не собираюсь переходить туда этим летом, – признался Эррера в интервью El Partidazo de COPE. – Мой план на будущее предельно ясен – я со стопроцентной вероятностью продолжу выступать за «ПСЖ» в следующем сезоне», – заявил полузащитник.

В минувшей кампании Андер Эррера сыграл за парижан 28 матчей, в которых поразил ворота четыре раза и дважды ассистировал.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао ПСЖ Андер Эррера
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