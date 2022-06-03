«Реал» согласовал условия контракта с футболистом сборной Франции

Орельен Чуамени и мадридский «Реал» достигли согласия по условиям контракта.

Трансфер 22-летнего игрока «Монако» обойдётся «сливочным» в 80 млн евро без учёта бонусов. Чуамени согласовал с «Реалом» пятилетний контракт, официально о переходе может быть объявлено уже в скором времени, сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

В приобретении молодой звезды французского футбола также были заинтересованы «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен», однако для самого Чуамени предпочтительным был именно вариант с переходом в «Реал».

В прошедшем сезоне опорный хавбек сыграл 50 матчей за «Монако», отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.