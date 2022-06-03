Ла Лига опубликовала заявление в отношении финансовой ситуации в «Барселоне»

Ла Лига опубликовала заявление, в котором объяснили финансовое положение «Барселоны».

«Ла Лига строго и эффективно применяла правила экономического контроля в отношении «Барселоны» во все времена, как и в отношении остальных клубов, применяя санкции в случае необходимости за их нарушения.

Ухудшение финансового положения команды произошло в сезоны, затронутые пандемией коронавируса (2019/2020 и 2020/2021), в которых клуб принял ряд ошибочных решений, которые привели к запрету на регистрацию новых игроков.

Ла Лига, как же иначе, выступает гарантом соблюдения регламента, утвержденного ее контролирующими органами, наравне со всеми клубами», — сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

Напомним, летом 2021 года организация запретила «Барселоне» регистрировать новых игроков. Из-за этого легенда «сине-гранатовых» Лионель Месси покинул клуб, и перешёл во французский «ПСЖ».