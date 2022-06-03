Шакиру доставили в больницу после приступа паники

Известная певица Шакира попала в больницу Барселоны после приступа паники на фоне развода с защитником сборной Испании Херардом Пике.

В прошедшую субботу Шакира пережила сильный стресс. Медикам пришлось вмешаться, чтобы помочь колумбийской исполнительнице. По данным AS, она доставлена в клинику Текнон в Барселоне.

Нашёлся и свидетель. По его словам, всё произошло на дороге возле её дома. Свидетель заявил, что видел, как Шакира кричала и плакала, став жертвой панического приступа. А футболист стоял в стороне и смотрел.

Певица Шакира известна футбольным болельщикам исполнением гимна чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Она исполняла песню «Waka Waka».