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Чемпионат Испании. Ла Лига

Шакиру доставили в больницу после приступа паники

03 Июня 2022 • 22:08 Комментировать (3)

Известная певица Шакира попала в больницу Барселоны после приступа паники на фоне развода с защитником сборной Испании Херардом Пике.

В прошедшую субботу Шакира пережила сильный стресс. Медикам пришлось вмешаться, чтобы помочь колумбийской исполнительнице. По данным AS, она доставлена в клинику Текнон в Барселоне.

Нашёлся и свидетель. По его словам, всё произошло на дороге возле её дома. Свидетель заявил, что видел, как Шакира кричала и плакала, став жертвой панического приступа. А футболист стоял в стороне и смотрел.

Певица Шакира известна футбольным болельщикам исполнением гимна чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Она исполняла песню «Waka Waka».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Ла Лига Шакира
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