Роналдо выполнит своё обещание после выхода «Вальядолида» в Ла Лигу

Президент «Вальядолида» Роналдо выполнит данное им обещание.

«Зубастик» ранее заявил, что проедет четыре этапа по 50-60 километров на электрическом велосипеде по городу Камино-де-Сантьяго. Пообещал он это, если «Вальядолид» выйдет в Ла Лигу.

Бразильская звезда отправится со стадиона команды «Хосе Соррилья». Вместе с ним поедут физиотерапевт команды и партнёр по бизнесу Селина Локс.

Напомним, «Вальядолид» гарантировал участие в Примере лишь в последнем 42-м туре испанской Сегунды. Команда одержала победу над «Уэской» и набрала 81 очко. За счёт этого «Вальядолид» смог напрямую выйти в Ла Лигу.