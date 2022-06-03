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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдо выполнит своё обещание после выхода «Вальядолида» в Ла Лигу

03 Июня 2022 • 21:59 Комментировать

Президент «Вальядолида» Роналдо выполнит данное им обещание.

«Зубастик» ранее заявил, что проедет четыре этапа по 50-60 километров на электрическом велосипеде по городу Камино-де-Сантьяго. Пообещал он это, если «Вальядолид» выйдет в Ла Лигу.

Бразильская звезда отправится со стадиона команды «Хосе Соррилья». Вместе с ним поедут физиотерапевт команды и партнёр по бизнесу Селина Локс.

Напомним, «Вальядолид» гарантировал участие в Примере лишь в последнем 42-м туре испанской Сегунды. Команда одержала победу над «Уэской» и набрала 81 очко. За счёт этого «Вальядолид» смог напрямую выйти в Ла Лигу.


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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Вальядолид Ла Лига
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