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Чемпионат Испании. Ла Лига

Касорла: «Хави – идеальный тренер для «Барселоны»

03 Июня 2022 • 21:40 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Испании Санти Касорла комплиментарно высказался о главном тренере «Барселоны» Хави.

«Барселоне» нужно побеждать каждый год, и Хави знает, что болельщики требовательны к нему. Будем надеяться, что из тех игроков, что сейчас есть в «Барсе» получится хорошая команда. Я надеюсь, что проект «Барселоны» будет жить, потому что это клуб, который всегда боролся за титулы.

Мы часто встречались с Хави в сборной Испании. Я хочу сказать, что он впечатляющий человек. Хави – идеальный тренер для «Барселоны», — цитирует Касорлу Mundo Deportivo.

Хави возглавил «Барселону» осенью 2021 года. Он финишировал с командой на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.


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Барселона Хави Эрнандес Санти Касорла
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