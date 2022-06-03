Касорла: «Хави – идеальный тренер для «Барселоны»

Бывший полузащитник сборной Испании Санти Касорла комплиментарно высказался о главном тренере «Барселоны» Хави.

«Барселоне» нужно побеждать каждый год, и Хави знает, что болельщики требовательны к нему. Будем надеяться, что из тех игроков, что сейчас есть в «Барсе» получится хорошая команда. Я надеюсь, что проект «Барселоны» будет жить, потому что это клуб, который всегда боролся за титулы.

Мы часто встречались с Хави в сборной Испании. Я хочу сказать, что он впечатляющий человек. Хави – идеальный тренер для «Барселоны», — цитирует Касорлу Mundo Deportivo.

Хави возглавил «Барселону» осенью 2021 года. Он финишировал с командой на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.