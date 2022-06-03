Винисиус стал самым дорогим футболистом в Ла Лиге

Известный статистический портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов в чемпионате Испании.

По новым данным портала, самым дорогим футболистом стал бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Его новая трансферная стоимость достигла отметки в 100 миллионов евро. Вторым в списке идёт полузащитник «Барселоны» Педри, который на трансферном рынке стоит 80 миллионов евро. Топ-3 замкнули крайний защитник «сливочных» Федерико Вальверде и форвард «Атлетико» Жоау Фелиш – по 70 миллионов евро.

Напомним, «Реал» в сезоне-2021/22 победил в чемпионате Испании и выиграл Лигу чемпионов. Винисиус принял участие в 52 матчах за «Реал», отметился 22 голами и отдал 20 результативных передач.