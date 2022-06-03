Бывший тренер «Спартака» Рианчо: Черышев — игрок топ-уровня

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высоко оценил игру российского полузащитника Дениса Черышева.

«Денис Черышев — очень качественный и сильный игрок европейского уровня. В Испании Денис считается действительно важным футболистом — он воспитанник мадридского «Реала», — цитирует слова Рианчо Sport 24.

По мнению специалиста, Черышев подвержен травмам, но когда футболист выходит на поле, то команда сразу начинает играть ярче, он умеет обострять игру. Пока ему не стоит ехать в Россию, любой европейский клуб готов принять его.

В минувшем сезоне 31-летний полузащитник сыграл в 20 встречах, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи во всех турнирах.