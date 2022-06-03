Широков — о Черышеве: У него европейский менталитет

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал будущее полузащитника Дениса Черышева.

«Если бы было предложение, то в первую очередь он бы остался в Ла Лиге. Его знают там. «Валенсия» — хорошая команда, где игроки неплохого уровня. Наверное, и там найдёт себе какую-нибудь команду», — цитирует Широкова «Чемпионат».

По мнению эксперта, если выбирать между Россией и Турцией, то Черышев предпочтет второй вариант, чтобы была возможность регулярной игры в еврокубковых турнирах.

Ранее 31-летний Денис Черышев объявил о своем уходе из «Валенсии» по окончании трудового соглашения с клубом.