«Реал» продлит соглашение с Луниным и отправит его в аренду

Мадридский «Реал» готов предложить новый контракт вратарю команды Андрею Лунину и отпустить его в аренду.

Marca сообщает, что Лунин хочет сменить команду для получения игровой практики. «Реал» готов отпустить голкипера в аренду, но перед этим клуб хочет продлить трудовой договор с украинским футболистом. В Мадриде не готовы расстаться с вратарем на постоянной основе, потому что довольны им, и, помимо этого, сейчас не хотят искать ему замену.

23-летний Лунин в минувшем сезоне сыграл в четырех играх и пропустил четыре мяча во всех турнирах. Действующий контракт с «Реалом» рассчитан до конца июня 2024 года.