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Шакира в своей песне намекнула на расставание с Пике

03 Июня 2022 • 12:15 Комментировать

Известная певица Шакира в одной из своих последних песен Te Felecito намекнула на расставание с испанским защитником «Барселоны» Херардом Пике.

Шакира в своей песне как бы намекает на предательство со стороны испанского футболиста, который недавно был пойман на измене:

«Не говори мне, что тебе жаль, ведь это похоже на правду, но я хорошо тебя знаю и понимаю, что всё это ложь» - поёт Шакира.

В песне также есть фраза, что она не может терпеть двуличных людей, которые не могут быть искренними и часто просто играют какую-то роль.

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что Пике изменял Шакире с 20-летней студенткой, которая подрабатывает официанткой.

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Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике Шакира
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