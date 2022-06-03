«Барселона» шокирует игроков решением по зарплатам

Руководство каталонской «Барселоны» планирует серьезно снизить заработную плату большинству своих игроков. Это будет сделано для того, чтобы преодолеть финансовые трудности и подписать новичков этим летом.

Как стало известно Mundo Deportivo, оклад игроков «сине-гранатовых» будет урезан на 50 процентов. Такие меры не коснутся тех футболистов, которые недавно заключили новые контракты с клубом, а также игроков, переехавших на «Камп Ноу» в январское трансферное окно.

Ранее появилась информация, что «Барселона» планирует устроить масштабную закупку в летнее трансферное окно. Тренер команды Хави назвал восемь игроков, которых хочет подписать.