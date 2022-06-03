Каталонская «Барселона» провела презентацию новой домашней формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Футболка выполнена в трех цветах, на нее нанесены вертикальные полосы темно-синего, синего и гранатового цветов.

На экипировке также размещен логотип титульного спонсора «Барселоны» Spotify. Новая форма приурочена к годовщине Олимпийских игр, состоявшихся в Барселоне в 1992 году.

В прошлом сезоне подопечные Хави Эрнандеса стали серебряными призерами чемпионата Испании и дошли до ¼ финала Лиги Европы, где уступили немецкому «Айнтрахту». По итогу франкфуртский клуб стал победителем турнира.