Революция в «Барселоне»: Хави назвал 8 трансферных целей клуба

Каталонская «Барселона» может серьезно обновить состав команды в летнее трансферное окно. Главный тренер Хави Эрнандес уже обозначил круг футболистов, которых хочет видеть на «Камп Ноу». В него вошли сразу восемь исполнителей.

Согласно данным Catalunya Radio, в трансферный шорт-лист «сине-гранатовых» включены следующие игроки: Франк Кесси («Милан»), Рафинья («Лидс»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»), Жюль Кунде («Севилья»), Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо (все - «Челси»).

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» финишировала на втором месте.

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