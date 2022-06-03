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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нашёл нового вратаря и договаривается по трансферу

03 Июня 2022 • 10:27 Комментировать

Американский страж ворот Габриэль Слонина является трансферной целью мадридского «Реала» на это лето. Чемпион Испании уже сделал предложение «Чикаго Файр», владеющему правами на 18-летнего игрока.

По данным журналиста Тома Богерта, американская сторона пока не спешит расставаться с игроком и ответила отказом «сливочным». Несмотря на неудачу, мадридцы не собираются завершать переговоры и готовы сделать еще одно предложение.

Что касается непосредственно голкипера, то он уже согласовал с «Реалом» условия личного контракта. Слонина рассматривается в качестве замены украинцу Андрею Лунину, которого сватают в «Вильярреал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Габриэль Слонина
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