Марсело, покинувший «Реал», получил предложения от двух клубов

Бразильский латераль Марсело, который покинул мадридский «Реал», имеет вариант продолжения карьеры у себя на родине. В приглашении опытного защитника заинтересован «Флуминенсе». Бразильский клуб уже направил футболисту предложение.

Кроме того, в трансфере Марсело заинтересован турецкий «Фенербахче», который любит подписывать звезд на закате их карьеры.

34-летний защитник выступал в составе «королевского клуба» с 2007 года. В составе мадридского гранда он стал обладателем 25 трофеев.

Ранее сообщалось, что оформить переход Марсело желает французский «Марсель».