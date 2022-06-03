Пике изменял Шакире не с мамой Гави, а с молодой студенткой

Стало известно, с кем испанский защитник «Барселоны» Херард Пике изменял певице Шакиры. И это не мать полузащитника «сине-гранатовых» Гави.

Журналист Рубен Гонсалес заявил, что информация о Пике и маме Гави является одним большим фейком, а на самом деле испанский футболист изменял Шакире с 20-летней студенткой, которая работает официанткой.

Напомним, что Шакира и Пике расстались из-за измен футболиста. До этого в прессе появились слухи о том, что спортсмен изменял супруге с матерью своего одноклубника Гави. В прошедшем сезоне защитник провёл в испанском чемпионате 27 матчей и забил один гол.