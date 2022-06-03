«Севилья» уже ищет замену Кунде

Руководители «Севильи» ищут замену французскому защитнику Жюлю Кунде, который этим летом может сменить клубную прописку.

По информации Mundo Deportivo, команда из Севильи интересуется сразу тремя защитниками, которые должны заменить француза и недавно ушедшего в «Астон Виллу» Диего Карлоса. В «Севилью» этим летом могут перебраться Джейсон Денайер из «Лиона», Дуе Чалета-Цар из «Марселя» или Александер Джику из «Старсбурга».

Напомним, что в прошедшем сезоне Жюль Кунде провёл в испанской лиге 32 встречи, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.