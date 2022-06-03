Хави объяснил де Йонгу причины, по которым «Барселона» может продать игрока

Наставник каталонской команды Хави Эрнандес встретился с голландским полузащитником Френки де Йонгом и объяснил игроку, почему «сине-гранатовые» могут продать его этим летом.

Как сообщает TV3, тренер каталонского клуба объяснил голландскому футболисту, что «Барселона» вынуждена будет продать его из-за тяжёлого финансового положения. Хави отметил, что некоторым боссам «сине-гранатовых» не очень понравилась игра де Йонга в этом сезоне. Напомним, что главным претендентом на подписание голландца считается «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Френки де Йонг провёл в испанской лиге 32 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.