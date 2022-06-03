Болельщики «Барселоны» выбрали лучшего игрока сезона

Болельщики каталонской команды выбрали лучшего футболиста «сине-гранатовых» в прошедшем сезоне.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», в голосовании болельщиков первую строчку в итоге занял молодой испанский полузащитник Педри, за которого отдали свои голоса 30% фанатов. Второе место в голосовании занял уругвайский защитник Рональд Араухо. Тройку замкнул немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген.

Напомним, что в этом сезоне Педри из-за повреждения провёл в испанском чемпионате лишь 12 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.