«Барселона» почти смирилась с уходом Дембеле

В «Барселоне» считают почти неизбежным уход из клуба Усмана Дембеле.

Контракт французского вингера истекает в конце июня, но он до сих пор не дал ответ на последнее предложение «Барселоны». Руководство каталонского клуба считает, что с их стороны было сделано всё возможное для успешного исхода переговоров, но 25-летний футболист и его агент по-прежнему не удовлетворены. По данным Mundo Deportivo, «Барселона» уже сосредоточила свои усилия на поиске замены Дембеле.

Одним из вероятных сменщиков француза является Рафинья Диас из «Лидса», однако английский клуб запрашивает за бразильца значительную компенсацию – порядка 55 млн евро.