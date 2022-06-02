Пике изменял Шакире с матерью одноклубника по «Барселоне»

Согласно сведениям испанских СМИ, защитник «Барселоны» Херард Пике изменял Шакире с матерью своего одноклубника Гави.

На днях стало известно о расставании Пике с Шакирой из-за многочисленных измен со стороны футболиста. По данным El Periodico, 35-летний защитник тайно встречался с матерью 17-летнего полузащитника Гави, считающегося одним из главных молодых дарований «Барселоны». Сообщается также, что Пике жил с женщиной в доме, где ранее проживал с Шакирой. Именно там певица и обнаружила пару вместе.

Ни Пике, ни Шакира, ни Гави пока не выступали с заявлениями на этот счёт.