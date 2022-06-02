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Бэйл – один из самых результативных игроков «Реала» в новой истории

02 Июня 2022 • 21:05 Комментировать (5)

Покидающий мадридский «Реал» Гарет Бэйл явно оставил след в истории клуба, несмотря на неоднозначную репутацию.

Валлиец напрямую поучаствовал в 163 забитых мячах «сливочных» в 258 матчах во всех турнирах, отметившись 106 голами и 57 результативными передачами, – это один из лучших показателей в новой истории клуба. Бэйл также умел проявлять себя в решающие моменты: в 11 финалах с «Реалом» он поучаствовал в 9 голах (5 забитых мячей и 4 ассиста), сообщает Opta.

Гарет Бэйл выступал за мадридский коллектив с 2013 года после перехода из «Тоттенхэма» за 101 млн евро. В прошедшем сезоне 32-летний вингер сыграл всего в семи матчах, отметившись одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
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