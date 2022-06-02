Гаттузо подписал контракт с «Валенсией» до 2024 года

Экс-наставник «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо стал новым тренером испанской «Валенсии». Итальянский специалист подписал с «летучими мышами» контракт до окончания сезона 2023/24.

Джанлука ди Марцио, Фабрицио Романо и многие другие авторитетные источники уже заявили, что официально подтверждение назначения Гаттузо в «Валенсию» является вопросом времени.

Напомним, что единственным трофеем в тренерской карьере Дженнаро Гаттузо является Кубок Италии, который он завоевал во главе «Наполи» в сезоне 2019/20. В качестве игрока итальянец дважды становился победителем Лиги чемпионов в составе «Милана».