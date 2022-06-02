Роберто пошёл на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто подпишет новый контракт с клубом.

Sport Es сообщает, что Роберто продлит соглашение с каталонским клубом на следующей неделе. Новый трудовой договор будет рассчитан на один сезон. Действующий контракт завершается в конце июня этого года.

Первое предложение о продлении контракта на два года поступило футболисту в декабре, но игрок не подписал соглашение. На возобновлении переговоров настоял наставник «Барселоны» Хави Эрнандес. Ради того, чтобы остаться в команде, 30-летний полузащитник пошёл на понижение зарплаты ровно наполовину.

«Барселона» заняла второе место в завершившемся сезоне Ла Лиги, набрав 73 очка в 38 матчах.