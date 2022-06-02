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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» намерена сделать Дембеле новое предложение по продлению контракта

02 Июня 2022 • 16:43 Комментировать

Каталонская «Барселона» хочет оставить в составе полузащитника Усмана Дембеле. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» собираются улучшить своё последнее предложение, которое не устроило француза.

Сам Дембеле пока не спешит принимать предложение, так как хочет рассмотреть варианты от всех клубов. Напомним, что в трансфере футболиста в статусе свободного агента заинтересованы «ПСЖ» и лондонский «Челси».

Дембеле в прошлом сезоне отметился одним голом и 13 ассистами в чемпионате Испании. Француз является лучшим ассистентом топ-5 европейских чемпионатов в 2022 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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