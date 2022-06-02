Рюдигер: «С гордостью объявляю, что присоединяюсь к «Реалу»

Защитник Антонио Рюдигер поделился эмоциями после подписания контракта с мадридским «Реалом». Соглашение футболиста сборной Германии со «сливочными» будет действовать до окончания сезона 2025/25.

«С гордостью объявляю, что присоединяюсь к «Реалу». Я предвкушаю предстоящие испытания и с нетерпением жду, когда наконец сыграю свои первые матчи в составе этого великого клуба», – написал Рюдигер в социальных сетях.

Напомним, что Рюдигер перебрался в мадридский «Реал» на правах свободного агента из «Челси». В прошлом сезоне немец поражал ворота «сливочных» в составе «синих» в четвертьфинале Лиги чемпионов.