Стала известна сумма, за которую «Атлетико» готов отпустить Карраско

Мадридский «Атлетико» намерен отпустить полузащитника Янника Феррейра-Карраско за определённую сумму.

Журналист Экрем Конур сообщил, что испанский клуб просит за Карраско 50 миллионов евро. Английский «Ньюкасл» продолжает внимательно следить за ситуацией игрока.

28-летний полузащитник в минувшем сезоне принял участие в 44 встречах, забил шесть голов и сделал семь голевых передач во всех турнирах. Согласно данным портала transfermarkt стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.

«Атлетико» занял третье место в чемпионате Испании по итогам сезона 2021/22, набрав 71 очко в 38 играх.