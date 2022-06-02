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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стала известна сумма, за которую «Атлетико» готов отпустить Карраско

02 Июня 2022 • 14:59 Комментировать

Мадридский «Атлетико» намерен отпустить полузащитника Янника Феррейра-Карраско за определённую сумму.

Журналист Экрем Конур сообщил, что испанский клуб просит за Карраско 50 миллионов евро. Английский «Ньюкасл» продолжает внимательно следить за ситуацией игрока.

28-летний полузащитник в минувшем сезоне принял участие в 44 встречах, забил шесть голов и сделал семь голевых передач во всех турнирах. Согласно данным портала transfermarkt стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.

«Атлетико» занял третье место в чемпионате Испании по итогам сезона 2021/22, набрав 71 очко в 38 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Атлетико Мадрид Янник Феррейра-Карраско
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