Бензема: Я пытался анализировать Роналду, но сделать то же самое невозможно

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема высказался по поводу португальского форварда Криштиану Роналду.

Бензема сказал в интервью Mundo Deportivo, что ему всегда нравилось смотреть за игрой португальского футболиста. Француз отметил, что пытался анализировать действия Роналду, а именно его дриблинг, передачи, обращение с мячом, но сделать то же самое просто невозможно.

Напомним, что Карим Бензема и Криштиану Роналду выступали вместе за мадридский «Реал». В этом сезоне французский форвард провёл в испанской лиге 32 матча, в которых забил 27 голов и сделал 12 ассистов.