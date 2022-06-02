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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема: Я пытался анализировать Роналду, но сделать то же самое невозможно

02 Июня 2022 • 13:13 Комментировать

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема высказался по поводу португальского форварда Криштиану Роналду.

Бензема сказал в интервью Mundo Deportivo, что ему всегда нравилось смотреть за игрой португальского футболиста. Француз отметил, что пытался анализировать действия Роналду, а именно его дриблинг, передачи, обращение с мячом, но сделать то же самое просто невозможно.

Напомним, что Карим Бензема и Криштиану Роналду выступали вместе за мадридский «Реал». В этом сезоне французский форвард провёл в испанской лиге 32 матча, в которых забил 27 голов и сделал 12 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Карим Бензема
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