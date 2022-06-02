Гаттузо договорился с «Валенсией»

Известный итальянский наставник Дженнаро Гаттузо в ближайшее время станет новым главным тренером «Валенсии».

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, 44-летний итальянский специалист уже договорился о контракте с «летучими мышами». Гаттузо подпишет с испанским клубом двухлетнее соглашение с зарплатой в два с половиной миллиона евро в год. Напомним, что по итогам прошедшего сезона команда из Валенсии заняла в испанском чемпионате лишь девятую строчку и не попала в еврокубки.

Дженнаро Гаттузо успел поработать в «Наполи», «Милане», «Пизе», «Палермо» и швейцарском «Сьоне».