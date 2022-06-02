«Реал» попрощался с Бэйлом

Накануне валлийский вингер Гарет Бэйл объявил об уходе из мадридского «Реала». Пресс-служба «королевского клуба» попрощалась с игроком. Обращение к футболисту было опубликовано на официальном сайте «сливочных».

«Клуб выражает любовь и признательность Гарету. Он навсегда останется частью «Реала». Бэйл оставил в истории «Реала» потрясающие победные голы в Лиге чемпионов. Наш клуб всегда будет для него домом, желаем ему всего самого лучшего», - гласит сообщение «сливочных».

Гарет защищал цвета мадридского коллектива с 2013 года. В составе «Реала» валлиец провел 258 поединков и отметился 106 забитыми мячами.