Тренер сборной Испании: Бускетса слишком часто необоснованно критикуют

Наставник испанской сборной Луис Энрике высказался об игре полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса.

Энрике сказал Marca, что считает Бускетса исключительным футболистом, которого слишком часто необоснованно критикуют. Испанский специалист отметил, что полузащитник может играть на высоком уровне ещё столько лет, сколько сам захочет.

«Я бы дал Серхио чуть больше времени на отдых, но ради блага сборной не могу это сделать», - сказал Энрике.

Напомним, что в этом сезоне Серхио Бускетс провёл в испанской лиге в составе «Барселоны» 36 матчей и отметился двумя забитыми мячами.