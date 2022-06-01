Шакира рассталась с Пике из-за многочисленных измен

Известная певица Шакира ушла от защитника «Барселоны» Херарда Пике после того, как узнала о его многочисленных изменах. Информацию об этом распространило издание El Periodico.

Шакира устала от постоянных походов Пике в ночные клубы, где его фотографировали в компании с другими женщинами. В результате певица приняла решение уйти.

Пике и Шакира встречались с 2011 года, но в официальных отношениях не состояли. В гражданском браке у пары родились двое детей. Разрыв между Пике и Шакирой состоялся несколько недель назад.