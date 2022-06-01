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Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга: «Я говорил с Чуамени, надеюсь, что он приедет»

01 Июня 2022 • 19:42 Комментировать

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга признался, что зовёт своего соотечественника Орельена Чуамени перейти из «Монако» в «королевский» клуб.

«Конечно, об этом весело говорить. Это игрок, с которым я познакомился в сборной. Надеюсь, он приедет в Мадрид. Не знаю, как обстоят дела, но посмотрим, что будет в ближайшие дни. Я уже поговорили с ним на эту тему», — цитирует футболиста Mundo Deportivo.

Напомним, испанская пресса пишет, что «Реал» предлагает Чуамени, который защищает цвета «Монако», дорогой контракт на три года.

В сезоне-2021/22 французский полузащитник сыграл 35 матчей в Лиге 1, забил три мяча и отдал две результативные передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Ла Лига Эдуардо Камавинга Орельен Чуамени
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