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«Реал» выставил Йовича на трансферный рынок

01 Июня 2022 • 18:05 Комментировать (2)

Нападающий «Реала» Лука Йович стал не нужен «королевскому» клубу.

По информации издания Fichajes, президент «сливочных» Флорентино Перес не хочет больше видеть в своей команде 24-летнего серба. По данным издания, Йович может продолжить карьеру в испанском «Хетафе».

Обговаривается варианты с арендой игрока, но его зарплата, которую должен будет платить «Реал», не устраивает «королевский» клуб.

Напомним, в сезоне-2021/22 Йович сыграл 19 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативных передачи.  

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость Йовича оценивается в 18 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Лука Йович
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