Бэйл ушёл из мадридского «Реала»

Валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в своих социальных сетях объявил о том, что уходит из мадридской команды.

Бэйл написал, что благодарен всем тренерам и футболистам, с которыми он играл. Валлийский футболист отметил, что пришёл в «Реал» девять лет назад ещё совсем молодым игроком, который мечтал побеждать и выигрывать трофеи, а сейчас он может честно заявить, что мечта всё же стала явью. Гарет добавил, что для него было честью играть за «Реал».

Напомним, что вместе с мадридским клубом Гарет Бэйл пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и дважды побеждал в Суперкубке УЕФА.