Азар рад, что Мбаппе не перешёл в «Реал»

Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар в разговоре с журналистами не скрывал радости от того, что Килиан Мбаппе не перешёл в мадридский клуб.

Азар сказал, что с Мбаппе было бы ещё сложнее пробиться в стартовый состав, так что нужно радоваться, что французский футболист решил остаться в «ПСЖ».

«Я собираюсь остаться в «Реале» и доказать всем, что я ещё далёк от завершения своей карьеры», - сказал Азар.

Напомним, что Килиан Мбаппе мог этим летом перебраться в «Реал», но 23-летний французский футболист предпочёл продлить соглашение с парижским клубом. Новый контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.