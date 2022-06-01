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Чемпионат Испании. Ла Лига

Менди выбрал игрока, которому нужно вручить «Золотой мяч»

01 Июня 2022 • 11:30 Комментировать

Латераль сборной Франции и мадридского «Реала» Ферлан Менди поделился мнением о нападающем Кариме Бензема.

«Карим провел потрясающий сезон. Он принес очень много пользы «Реалу». Бензема показал фантастическую игру и должен получить «Золотой мяч». Его вклад в успех команды трудно оценить. В этом году у Карима нет конкурентов в борьбе за награду», - приводит слова Ферлана RMC Sport.

Напомним, что в составе «Реала» Бензема стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Карим выиграл бомбардирскую гонку в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Ферлан Менди
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