Менди выбрал игрока, которому нужно вручить «Золотой мяч»

Латераль сборной Франции и мадридского «Реала» Ферлан Менди поделился мнением о нападающем Кариме Бензема.

«Карим провел потрясающий сезон. Он принес очень много пользы «Реалу». Бензема показал фантастическую игру и должен получить «Золотой мяч». Его вклад в успех команды трудно оценить. В этом году у Карима нет конкурентов в борьбе за награду», - приводит слова Ферлана RMC Sport.

Напомним, что в составе «Реала» Бензема стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Карим выиграл бомбардирскую гонку в Ла Лиге и Лиге чемпионов.