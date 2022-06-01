Каталонская «Барселона» согласовала два летних трансфера. Ряды «сине-гранатовых» пополнят защитник Андреас Кристенсен и полузащитник Франк Кесси. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, сделки уже согласованы. Однако они пока не могут быть официально зарегистрированы из-за ситуации с финансовым фэйр-плей. Клуб намерен решить этот вопрос в ближайшее время и уже предоставил гарантии игрокам.

Напомним, что Кристенсен в прошлом сезоне защищал цвета лондонского «Челси», а Кесси выступал в составе «Милана».