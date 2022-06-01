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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» пообещал Хави масштабное усиление

01 Июня 2022 • 10:23 Комментировать

Каталонская «Барселона» намерена серьезно усилить состав команды в летнее трансферное окно. Об этом в беседе с главным тренером Хави Эрнандесом заявил президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Не волнуйся, всех подпишем», - приводит слова руководителя Sport.es.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что каталонский топ-клуб собирается потратить на усиление порядка 700 миллионов евро. Трансферными целями «Барселоны» являются нападающий Роберт Левандовски, полузащитник Рубен Невеш, защитник Жэль Кунде и другие.

Минувший сезон чемпионата Испании каталонцы завершили на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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