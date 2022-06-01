Летний шоппинг: «Барселона» потратит колоссальную сумму на усиление

Каталонская «Барселона» планирует провести масштабную трансферную кампанию этим летом. Согласно сведениям ESPN, «сине-гранатовые» собираются потратить на новых футболистов порядка 700 миллионов евро.

Источник отмечает, что эти средства каталонцы собираются получить за счет части будущих доходов от продажи телевизионных прав на матчи чемпионата Испании. Продажа 25% прав принесет им 500 миллионов евро. Еще 200 миллионов «Барселона» хочет получить от продаж в сфере лицензирования и мерчендайзинга.

В сезоне-2021/2022 каталонцы финишировали на втором месте в Ла Лиге, уступив золото мадридскому «Реалу».