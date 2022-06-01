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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» избавится от игрока, конфликтовавшего с Лопетеги

01 Июня 2022 • 08:51 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник Лукас Окампос близок у ходу из испанской «Севильи». Андалусийцы планируют продать игрока в летнее трансферное окно.

Согласно данным газеты Marca, у 27-летнего исполнителя произошел конфликт с главным тренером команды Хуленом Лопетеги. В связи с этим Окампос был переведен в список резервистов.

«Севилья» уже выставила Лукаса на продажу и расстанется с ним, если получит выгодное предложение.

Срок действующего контракта Окампоса с клубом истекает летом 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Лукас Окампос
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