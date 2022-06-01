Депай рассказал, где хочет играть в следующем сезоне

Голландский форвард Мемфис Депай высказался касательно своего будущего в каталонской «Барселоне».

«Думаю ли я о смене клубной прописки? Нет, я хочу остаться в команде. Да, этот сезон сложился не так, как мне хотелось бы. Нас покинул Месси, что стало огромной неожиданностью. Я же получил травму в самый неподходящий момент и много пропустил», - передает слова голландца NOS.

Срок действующего контракта Мемфиса с «сине-гранатовыми» истекает летом следующего года.

В прошлом сезоне он принял участие в 27 поединках Ла Лиги, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.