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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар назвал причину своего провала в «Реале»

01 Июня 2022 • 08:17 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Эден Азар поведал о проблемах, которые помешали ему проявить себя в испанской команде.

«У меня никогда не было мыслей об уходе из клуба. Раньше я был не в лучшем состоянии, поэтому не мог полноценно помогать на поле. В клубе это знают. Полтора года меня беспокоит голеностоп. Но сейчас у меня есть все условия, чтобы показать свою лучшую игру. У меня больше нет травм, все хорошо», - передает слова бельгийца газета Marca.

В минувшем сезоне Азар принял участие в 23 поединках за мадридцев. На счету полузащитника один забитый мяч и две голевые передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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