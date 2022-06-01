Азар назвал причину своего провала в «Реале»

Хавбек мадридского «Реала» Эден Азар поведал о проблемах, которые помешали ему проявить себя в испанской команде.

«У меня никогда не было мыслей об уходе из клуба. Раньше я был не в лучшем состоянии, поэтому не мог полноценно помогать на поле. В клубе это знают. Полтора года меня беспокоит голеностоп. Но сейчас у меня есть все условия, чтобы показать свою лучшую игру. У меня больше нет травм, все хорошо», - передает слова бельгийца газета Marca.

В минувшем сезоне Азар принял участие в 23 поединках за мадридцев. На счету полузащитника один забитый мяч и две голевые передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.