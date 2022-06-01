Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио не собирается покидать «Реал»

01 Июня 2022 • 01:31 Комментировать

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио не планирует менять клуб.

Действующий контракт Асенсио истекает через год. Интерес к нему уже проявляли итальянские и английские клубы. Сам игрок предпочитает остаться, о чём заявил в интервью Cadena SER, добавив при этом, что хочет играть важную роль в команде.

26-летний вингер также рассказал, почему сменил агента: «Я просто решил, что настало время завершить наше сотрудничество. Это никак не связано с моим намерением найти новый клуб или остаться в «Реале».

Марко Асенсио сыграл 42 матча за «сливочных» в сезоне 2021/22. На его счету 12 голов и 2 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
02:35 · Англия. Премьер-лига
На Стерлинга появился ещё один претендент среди топ-клубов
01:31 · Испания. Ла Лига
Асенсио не собирается покидать «Реал»
00:15 · Испания. Ла Лига
Гаттузо может возглавить именитый испанский клуб: переговоры уже стартовали 1
31 Мая
23:23 · Италия. Серия А
Моуринью хочет видеть в «Роме» игрока «Реала» 1
22:59 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему Чуамени выбрал «Реал»
21:50 · Испания. Ла Лига
Иско – один из четырёх игроков «Реала», набравших 50+50 по системе гол+пас за последние годы
21:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» повысит зарплату Милитао
21:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» возглавляет список клубов с самой высокой задолженностью, «Реал» – шестой 1
21:02 · Испания. Ла Лига
Чуамени договорился с «Реалом»
20:57 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт не собирается покидать «Барселону»
20:34 · Англия. Премьер-лига
Месси и Роналду уступили лидерство по количеству голов с 2014 года 1
20:12 · Германия. Бундеслига
Лапорта – о словах президента Ла Лиги: «Он вредит «Барселоне», высказываясь о Левандовски» 1
19:15 · Англия. Премьер-лига
Данджума: «Мне сказали, что «Ливерпуль» пристально следит за мной»
18:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет приобрести Данджуму
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Реал» обозначил интерес к Стерлингу
Все новости
Рекомендуем