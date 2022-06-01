Асенсио не собирается покидать «Реал»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио не планирует менять клуб.

Действующий контракт Асенсио истекает через год. Интерес к нему уже проявляли итальянские и английские клубы. Сам игрок предпочитает остаться, о чём заявил в интервью Cadena SER, добавив при этом, что хочет играть важную роль в команде.

26-летний вингер также рассказал, почему сменил агента: «Я просто решил, что настало время завершить наше сотрудничество. Это никак не связано с моим намерением найти новый клуб или остаться в «Реале».

Марко Асенсио сыграл 42 матча за «сливочных» в сезоне 2021/22. На его счету 12 голов и 2 результативные передачи.